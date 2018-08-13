В Таджикистане три вертолета вылетели на помощь альпинистам

ДУШАНБЕ, 13 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Три вертолета МО Таджикистана вылетели в понедельник рано утром на помощь альпинистам, которые находились на борту Ми-8, совершившего накануне жесткую посадку в горах в восточной части страны.

"Три вертолета, где находятся медики и члены правительственной комиссии, вылетели на помощь альпинистам, находившимся в вертолете, накануне совершившем жесткую посадку в горах", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсуфи.

По ее словам, под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона работают три штаба: в КЧС, в столичном аэропорту и поселке Джиргаталь, в районе аварии.

Вертолет МИ-8 с 13 альпинистами и 3 членами экипажа накануне совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. Данный пик является высочайшей вершиной Таджикистана – 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук Республики Таджикистан. Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) является высочайшей точкой бывшего СССР.