Историк РАН назвал Россию "младшим братом Украины"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия является "младшим братом Украины", за которого "Киев несет большую ответственность", заявил руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко в эфире телеканала "112 Украина".

Уроженец Чернигова Мироненко, в частности, выразил мнение, что "основной интеллектуальный приток в Россию издавна осуществлялся через Украину".

"Я всегда считал и считаю, что Украина несет большую ответственность за Россию, как Великобритания, например, за Соединенные Штаты Америки", — сказал историк.

Кроме того, Мироненко добавил, что россияне якобы происходят от украинцев.

"В России сейчас люди не очень склонны демонстрировать свое происхождение, этническое в том числе. Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений. Это я говорю как историк. Совершенно откровенно, я в этом абсолютно уверен. Вспомните Ключевского, он говорил о том, что Россия — страна, которая "колонизуется", это страна, которая формировалась птичьими перелетами. Что происходило? Из этого ядра, а ядро представляло собой Киев, Чернигов, Переславль, Среднее Поднепровье, постепенно шло расширение, люди уходили", — пояснил он свою точку зрения.

При этом историк не стал отрицать, что его взгляд на роль Украины в истории сформировался, в том числе, и из-за его украинского происхождения.