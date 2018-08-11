В Госдуме прокомментировали введение США пошлин на турецкие товары

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Высокомерие США заставляет их союзников искать других партнеров, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя статью президента Турции Тайипа Эрдогана в газете New York Times.

Президент Турции Тайип Эрдоган в авторской статье в газете New York Times предупредил, что односторонние действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей и союзников.

"Высокомерие, которое проявляют США в международной политике, заставляет их союзников искать других партнеров, что следует из заявления Эрдогана. Сейчас поиском других партнеров занимаются все страны, против которых США предпринимают санкционные действия, — это и Россия, и страны ЕС, и Китай, и другие", — сказал журналистам Шхагошев.

По мнению парламентария, рано или поздно все это приведёт к стагнации в отношениях между крупными странами и США.