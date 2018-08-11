Стороны договорились о взаимодействии на Каспии, заявили в МИД Казахстана

АКТАУ (КАЗАХСТАН), 11 авг — РИА Новости. Стороны смогли прийти консенсусу по всем вопросам взаимодействия на Каспии, заявил в субботу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Несмотря на то, что изначально позиции были порой диаметрально противоположными, стороны, благодаря приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу, поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающихся взаимодействия на Каспийском море", — сказал Абдрахманов, открывая совещание министров иностранных дел прикаспийских стран.

Он отметил, что "свидетельством этого является выносимый на подписание президентами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря".

"К сегодняшнему дню мы подошли с консолидированными подходами в отношении пределов суверенитета, суверенных и исключительных прав прибрежных государств, режима мореплавания, свободы доступа всеми транспортными средствами из Каспийского моря к мировому океану и обратно, по вопросам прокладки подводных трубопроводов и других ключевых вопросов", — проинформировал Абдрахманов.