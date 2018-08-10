США предложили Таджикистану помощь в расследовании гибели туристов

ДУШАНБЕ, 10 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность главе Таджикистана Эмомали Рахмону за телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью американских туристов в республике, а также предложил помощь в расследовании, сообщила в пятницу пресс-служба таджикского лидера.
Согласно сообщению, президент США "ценит оперативную реакцию, предпринятую правительством для поимки лиц, совершивших это гнусное преступление". "Этот случай является веским доказательством необходимости более глубокого сотрудничества и обмена информации между двумя странами в дальнейшем", — считает глава США.
В конце июля в результате нападения террористов на группу иностранных велотуристов на трассе Куляб – Душанбе погибли четыре человека – два гражданина США, гражданин Голландии и швейцарец. Еще два иностранца были госпитализированы. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по статье "терроризм". Пять вооруженных членов группировки, совершившей нападение на туристов, были убиты при задержании, когда пытались оказать вооруженное сопротивление, 11 членов группировки арестованы.
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