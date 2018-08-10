США предложили Таджикистану помощь в расследовании гибели туристов

Автомобиль на котором передвигались преступники совершившие наезд на 7 иностранных граждан-велосипедистов в Таджикистане. 29 июля 2018 года

Автомобиль на котором передвигались преступники совершившие наезд на 7 иностранных граждан-велосипедистов в Таджикистане. 29 июля 2018 года

ДУШАНБЕ, 10 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность главе Таджикистана Эмомали Рахмону за телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью американских туристов в республике, а также предложил помощь в расследовании, сообщила в пятницу пресс-служба таджикского лидера.

"Я выражаю вам благодарность за отправленную телеграмму соболезнования после бездумного террористического нападения, произошедшего 29 июля 2018 года, в результате которого погибли двое американских граждан и двое других невинных людей", — приводит пресс-служба Рахмона слова из телеграммы Трампа.

Согласно сообщению, президент США "ценит оперативную реакцию, предпринятую правительством для поимки лиц, совершивших это гнусное преступление". "Этот случай является веским доказательством необходимости более глубокого сотрудничества и обмена информации между двумя странами в дальнейшем", — считает глава США.

По его словам, "нападения на мирных граждан является неприемлемым". "Моя администрация готова оказать содействие в расследовании этого зверского нападения на людей и покушения на их жизни", — отметил Трамп.

В конце июля в результате нападения террористов на группу иностранных велотуристов на трассе Куляб – Душанбе погибли четыре человека – два гражданина США, гражданин Голландии и швейцарец. Еще два иностранца были госпитализированы. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по статье "терроризм". Пять вооруженных членов группировки, совершившей нападение на туристов, были убиты при задержании, когда пытались оказать вооруженное сопротивление, 11 членов группировки арестованы.

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