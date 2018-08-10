Наведи на "русский след": как поступят с Ассанжем за порогом убежища

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американские сенаторы предложили основателю WikiLeaks дать информацию о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году. Теоретически это может означать и намек на сделку: нужные показания в обмен на смягчение обвинений. На самом деле за порогом посольства Эквадора в Лондоне Джулиана Ассанжа ждет долгий и трудный процесс экстрадиции.

Показания в обмен на безопасность

Один из адвокатов Ассанжа — Карлос Поведа — сообщил РИА Новости, что он и его коллеги вместе с подзащитным изучают запрос комитета сената США по разведке. Сенаторы занимаются расследованием предполагаемого вмешательства со стороны России в выборы американского президента в 2016 году. Скан письма, подписанного главой комитета Марком Уорнером и его заместителем Ричардом Бурром, опубликовала в Twitter организация WikiLeaks. Послание датировано 1 августа и было передано Ассанжу через посольство США в Великобритании. Ему предлагают пообщаться с комитетом в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте", а ответ просят дать в письменном виде.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq — WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г.

​Джулиан Ассанж не раз иронично отзывался о заявлениях американских политиков, обвинявших "русских хакеров" во взломах серверов Демократической партии США и похищении массива личной электронной переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В октябре минувшего года он упрекнул сенатский комитет по разведке в непрофессионализме. По его словам, сенаторы ни разу не обратились ни к нему, ни в WikiLeaks с предложением дать показания или поделиться информацией.

Не исключено, что поступившее приглашение — своего рода ответ сенаторов на критику. Однако Ассанж — не простой свидетель. Основанная им в 2006 году WikiLeaks за несколько лет похитила с серверов государственных организаций, опубликовала и передала в СМИ миллионы документов о войнах в Афганистане, Ираке, Сирии. Его обвиняют в США в целом ряде серьезных преступлений, самое тяжкое из которых — подрыв национальной безопасности. По совокупности ему грозит не менее ста лет тюрьмы или даже смертная казнь.

Учитывая явно обвинительный в отношении России уклон расследования, сенаторов вряд ли интересуют какие-либо опровержения "фактов вмешательства Москвы" в американские выборы. Скорее, все ровно наоборот.

Они могут рассчитывать на нужную информацию от Ассанжа лишь в обмен на гарантии его безопасности. Что для Ассанжа все более актуально — посольство Эквадора в Лондоне настойчиво намекает на необходимость покинуть укрытие.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Джулиан Ассанж возле полицейского участка Бекклса, графство Саффолк, Великобритания. 17 декабря 2010 года © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Джулиан Ассанж возле полицейского участка Бекклса, графство Саффолк, Великобритания. 17 декабря 2010 года

Убежище становится ненадежным

В августе 2010 года в Швеции был выдан ордер на арест Джулиана Ассанжа. Его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж связал это с публикацией афганского досье и вскоре перебрался в Лондон. В декабре, когда он добровольно явился в полицейский участок, его арестовали, но через неделю суд отпустил Джулиана под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов.

Затем Британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. Целый год основатель WikiLeaks пытался добиться отмены вердикта, но тщетно. Наконец, летом 2012-го, Ассанж пришел в посольство Эквадора и попросил политического убежища. Его предоставили, однако покинуть здание посольства он так и не смог: под окнами дежурила британская полиция. И Ассанж поселился в миссии, в небольшой комнате, продолжая удаленно руководить деятельностью WikiLeaks, пока у него была такая возможность.

За эти шесть лет многое изменилось. Прежнего президента Эквадора Рафаэля Корреа в прошлом году сменил Ленин Морено, с иной позицией в отношении Ассанжа. Морено заявил, что укрывательство в посольстве человека, разыскиваемого Интерполом, портит репутацию страны и пребывание там Ассанжа не может быть вечным. Потом он еще не раз повторил эту мысль, оговорившись, однако, что основателя WikiLeaks попросят покинуть миссию, когда Эквадору предоставят гарантии его безопасности. Но это не помешало эквадорским властям отключить Ассанжу интернет, и он лишился связи с внешним миром — поддерживает ее лишь через своих адвокатов.

Ситуацию не изменило ни то, что Швеция отозвала ордер на арест Ассанжа — у трех выдвинутых против него обвинений истек срок давности, ни то, что за это время он стал резидентом Эквадора. Основатель WikiLeaks по-прежнему не покидает здание посольства, опасаясь задержания британской полицией, а еще больше — последующей экстрадиции в США.

Выдаст — не выдаст

За порогом эквадорской дипломатической миссии Джулиана Ассанжа ожидает неминуемый арест и суд за нарушение британских законов, поясняет профессор права лондонского университета Вестминстер Дмитрий Гололобов. Почти восемь лет назад Ассанж был освобожден под залог, но правила залога нарушил и на очередное судебное заседание не явился.

"До вынесения судом приговора Ассанж, скорее всего, будет под арестом, вряд ли суд применит так называемый "бэйл" (bail). Это сложная мера пресечения, содержащая элементы взятия на поруки, освобождения под залог, подписки о невыезде с дополнительными ограничениями и домашнего ареста. По британским законам ему грозит два года лишения свободы с отбытием половины срока. Однако это практически ничто по сравнению с тем, что угрожает ему, если его переправят в США — там приговор может быть неизмеримо более суровым", — говорит Гололобов.

Вероятность экстрадиции, по словам британского юриста, также высока. Экстрадиционный договор, заключенный между странами в 2003 году, вскоре после террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон, в Британии много критикуют и называют "откровенно проамериканским". Он, в частности, предусматривает взаимную выдачу подданных.

Но американцы могут обжаловать решения о своей экстрадиции в судах США, а британцы лишены такой возможности в судах Британии. "Обмен преступниками" получается довольно неравноценным: только за неполные десять лет — с января 2004-го по апрель 2013-го — из Великобритании в Соединенные Штаты экстрадировали 77 человек, тогда как из США в Великобританию — лишь 38.

Экстрадиции подвергаются главным образом обвиняемые в террористической деятельности исламские радикалы, но отнюдь не только они. Трех сотрудников британской инвестиционной компании Natwest в 2004 году отправили из Великобритании в США, несмотря на их отчаянные протесты и попытки обратиться в британскую палату лордов. Их обвиняли в мошенничестве, которое привело к распаду энергетического гиганта Enron. Из тюрьмы в Техасе все троих освободили в августе 2010-го. В 2014-м экстрадировали бывшего военного, служившего в Афганистане, Дэвида Макинтайра — тоже за мошенничество.

Были и случаи отказов в экстрадиции. Так, шотландский хакер Гэри Маккиннон, взломавший около сотни американских военных компьютеров и сервера NASA, избежал такой участи. В 2012-м министр внутренних дел Тереза Мэй заблокировала решение о его экстрадиции на основании того, что Маккиннон страдает синдромом Аспергера и депрессией.

"Если США будут настаивать на экстрадиции Ассанжа, то, учитывая известность этого человека в мире, можно предположить очень долгий, трудный и скандальный процесс с непредсказуемым результатом", — заключает Дмитрий Гололобов.