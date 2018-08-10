РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Наведи на "русский след": как поступят с Ассанжем за порогом убежища

01380
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в ЛондонеСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американские сенаторы предложили основателю WikiLeaks дать информацию о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году. Теоретически это может означать и намек на сделку: нужные показания в обмен на смягчение обвинений. На самом деле за порогом посольства Эквадора в Лондоне Джулиана Ассанжа ждет долгий и трудный процесс экстрадиции.

Показания в обмен на безопасность

Один из адвокатов Ассанжа — Карлос Поведа — сообщил РИА Новости, что он и его коллеги вместе с подзащитным изучают запрос комитета сената США по разведке. Сенаторы занимаются расследованием предполагаемого вмешательства со стороны России в выборы американского президента в 2016 году. Скан письма, подписанного главой комитета Марком Уорнером и его заместителем Ричардом Бурром, опубликовала в Twitter организация WikiLeaks. Послание датировано 1 августа и было передано Ассанжу через посольство США в Великобритании. Ему предлагают пообщаться с комитетом в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте", а ответ просят дать в письменном виде.

​Джулиан Ассанж не раз иронично отзывался о заявлениях американских политиков, обвинявших "русских хакеров" во взломах серверов Демократической партии США и похищении массива личной электронной переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В октябре минувшего года он упрекнул сенатский комитет по разведке в непрофессионализме. По его словам, сенаторы ни разу не обратились ни к нему, ни в WikiLeaks с предложением дать показания или поделиться информацией.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по "российскому вмешательству" в выборы

Не исключено, что поступившее приглашение — своего рода ответ сенаторов на критику. Однако Ассанж — не простой свидетель. Основанная им в 2006 году WikiLeaks за несколько лет похитила с серверов государственных организаций, опубликовала и передала в СМИ миллионы документов о войнах в Афганистане, Ираке, Сирии. Его обвиняют в США в целом ряде серьезных преступлений, самое тяжкое из которых — подрыв национальной безопасности. По совокупности ему грозит не менее ста лет тюрьмы или даже смертная казнь.

Учитывая явно обвинительный в отношении России уклон расследования, сенаторов вряд ли интересуют какие-либо опровержения "фактов вмешательства Москвы" в американские выборы. Скорее, все ровно наоборот.

Они могут рассчитывать на нужную информацию от Ассанжа лишь в обмен на гарантии его безопасности. Что для Ассанжа все более актуально — посольство Эквадора в Лондоне настойчиво намекает на необходимость покинуть укрытие.

© AP Photo / Kirsty WigglesworthДжулиан Ассанж возле полицейского участка Бекклса, графство Саффолк, Великобритания. 17 декабря 2010 года
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Джулиан Ассанж возле полицейского участка Бекклса, графство Саффолк, Великобритания. 17 декабря 2010 года

Убежище становится ненадежным

В августе 2010 года в Швеции был выдан ордер на арест Джулиана Ассанжа. Его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж связал это с публикацией афганского досье и вскоре перебрался в Лондон. В декабре, когда он добровольно явился в полицейский участок, его арестовали, но через неделю суд отпустил Джулиана под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов.

Затем Британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. Целый год основатель WikiLeaks пытался добиться отмены вердикта, но тщетно. Наконец, летом 2012-го, Ассанж пришел в посольство Эквадора и попросил политического убежища. Его предоставили, однако покинуть здание посольства он так и не смог: под окнами дежурила британская полиция. И Ассанж поселился в миссии, в небольшой комнате, продолжая удаленно руководить деятельностью WikiLeaks, пока у него была такая возможность.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
В Эквадоре заявили, что Ассанж не может вечно находиться в их посольстве

За эти шесть лет многое изменилось. Прежнего президента Эквадора Рафаэля Корреа в прошлом году сменил Ленин Морено, с иной позицией в отношении Ассанжа. Морено заявил, что укрывательство в посольстве человека, разыскиваемого Интерполом, портит репутацию страны и пребывание там Ассанжа не может быть вечным. Потом он еще не раз повторил эту мысль, оговорившись, однако, что основателя WikiLeaks попросят покинуть миссию, когда Эквадору предоставят гарантии его безопасности. Но это не помешало эквадорским властям отключить Ассанжу интернет, и он лишился связи с внешним миром — поддерживает ее лишь через своих адвокатов.

Ситуацию не изменило ни то, что Швеция отозвала ордер на арест Ассанжа — у трех выдвинутых против него обвинений истек срок давности, ни то, что за это время он стал резидентом Эквадора. Основатель WikiLeaks по-прежнему не покидает здание посольства, опасаясь задержания британской полицией, а еще больше — последующей экстрадиции в США.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017

Выдаст — не выдаст

За порогом эквадорской дипломатической миссии Джулиана Ассанжа ожидает неминуемый арест и суд за нарушение британских законов, поясняет профессор права лондонского университета Вестминстер Дмитрий Гололобов. Почти восемь лет назад Ассанж был освобожден под залог, но правила залога нарушил и на очередное судебное заседание не явился.

"До вынесения судом приговора Ассанж, скорее всего, будет под арестом, вряд ли суд применит так называемый "бэйл" (bail). Это сложная мера пресечения, содержащая элементы взятия на поруки, освобождения под залог, подписки о невыезде с дополнительными ограничениями и домашнего ареста. По британским законам ему грозит два года лишения свободы с отбытием половины срока. Однако это практически ничто по сравнению с тем, что угрожает ему, если его переправят в США — там приговор может быть неизмеримо более суровым", — говорит Гололобов.

Вероятность экстрадиции, по словам британского юриста, также высока. Экстрадиционный договор, заключенный между странами в 2003 году, вскоре после террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон, в Британии много критикуют и называют "откровенно проамериканским". Он, в частности, предусматривает взаимную выдачу подданных.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Президент Эквадора назвал условие, при котором Ассанж покинет посольство

Но американцы могут обжаловать решения о своей экстрадиции в судах США, а британцы лишены такой возможности в судах Британии. "Обмен преступниками" получается довольно неравноценным: только за неполные десять лет — с января 2004-го по апрель 2013-го — из Великобритании в Соединенные Штаты экстрадировали 77 человек, тогда как из США в Великобританию — лишь 38.

Экстрадиции подвергаются главным образом обвиняемые в террористической деятельности исламские радикалы, но отнюдь не только они. Трех сотрудников британской инвестиционной компании Natwest в 2004 году отправили из Великобритании в США, несмотря на их отчаянные протесты и попытки обратиться в британскую палату лордов. Их обвиняли в мошенничестве, которое привело к распаду энергетического гиганта Enron. Из тюрьмы в Техасе все троих освободили в августе 2010-го. В 2014-м экстрадировали бывшего военного, служившего в Афганистане, Дэвида Макинтайра — тоже за мошенничество.

Были и случаи отказов в экстрадиции. Так, шотландский хакер Гэри Маккиннон, взломавший около сотни американских военных компьютеров и сервера NASA, избежал такой участи. В 2012-м министр внутренних дел Тереза Мэй заблокировала решение о его экстрадиции на основании того, что Маккиннон страдает синдромом Аспергера и депрессией.

"Если США будут настаивать на экстрадиции Ассанжа, то, учитывая известность этого человека в мире, можно предположить очень долгий, трудный и скандальный процесс с непредсказуемым результатом", — заключает Дмитрий Гололобов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена