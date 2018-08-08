Ассанж изучает запрос США дать показания по "российскому вмешательству"

КИТО, 8 авг — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокаты изучают запрос со стороны комитета сената США по разведке дать показания в части предполагаемого вмешательства со стороны России в американские выборы в 2016 году, сообщил РИА Новости один из его защитников Карлос Поведа.
Адвокат заметил, что в случае принятия Ассанжем положительного решения по данному запросу может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено. Дело в том, что власти Эквадора с конца марта отключили Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, от внешних коммуникаций, а ответы на вопросы могут быть даны и по внешней связи через интернет.
Ранее WikiLeaks в Twitter разместила копию письма, подписанного главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром. В сообщении говорится, что документ был передан через посольство США в Лондоне и юристы рассматривают его.
Ассанж в октябре 2017 года обвинил комитет сената в непрофессионализме, говоря, что они ни разу не обратились ни к нему, ни в WikiLeaks с просьбой дать показания или предоставить информацию.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".