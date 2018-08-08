Ассанж изучает запрос США дать показания по "российскому вмешательству"

КИТО, 8 авг — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокаты изучают запрос со стороны комитета сената США по разведке дать показания в части предполагаемого вмешательства со стороны России в американские выборы в 2016 году, сообщил РИА Новости один из его защитников Карлос Поведа.

"Подтверждено, его уведомили (о запросе), но сейчас господин Ассанж изучает это при консультациях с его адвокатами в США", — сказал Поведа.

Адвокат заметил, что в случае принятия Ассанжем положительного решения по данному запросу может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено. Дело в том, что власти Эквадора с конца марта отключили Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, от внешних коммуникаций, а ответы на вопросы могут быть даны и по внешней связи через интернет.

Ранее WikiLeaks в Twitter разместила копию письма, подписанного главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром. В сообщении говорится, что документ был передан через посольство США в Лондоне и юристы рассматривают его.

Как следует из переданного письма, датированного 1 августа 2018 года, вызов Ассанжа связан с расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году. Ему предлагается дать показания в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте". Ответ на приглашение предложено дать в письменном виде.

Ассанж в октябре 2017 года обвинил комитет сената в непрофессионализме, говоря, что они ни разу не обратились ни к нему, ни в WikiLeaks с просьбой дать показания или предоставить информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".