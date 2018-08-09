СМИ сообщили об отказе Турции пообещать освободить Брансона

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Турецкая делегация во главе заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, в среду встретившаяся с замглавы госдепартамента США Джоном Салливаном, отказалась взять на себя обязательства освободить американского пастора Эндрю Брансона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В среду госдеп сообщил, что Салливан обсудил с Седатом Оналом судьбу американского пастора Эндрю Брансона и двусторонние отношения.

По словам источника агентства, турецкая сторона подняла вопрос о банке Halkbank, замдиректора которого Мехмета Хакана Атиллу суд в Нью-Йорке в мае приговорил к 32 месяцам тюремного заключения за попытку помочь Ирану обойти санкции США.

Американская сторона заявила, что вопрос о Halkbank не будет обсуждаться до тех пор, пока не будет освобожден Брансон. Турецкая делегация отказалась взять на себя обязательства освободить пастора, сообщает Блумберг.

В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что эта неудача может привести к тому, что администрация президента Дональда Трампа примет новые "карательные меры" в отношении Турции —в частности, может ввести санкции.

Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции и МВД Абдулахмит Гюль и Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".