СМИ сообщили об отказе Турции пообещать освободить Брансона

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Турецкая делегация во главе заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, в среду встретившаяся с замглавы госдепартамента США Джоном Салливаном, отказалась взять на себя обязательства освободить американского пастора Эндрю Брансона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По словам источника агентства, турецкая сторона подняла вопрос о банке Halkbank, замдиректора которого Мехмета Хакана Атиллу суд в Нью-Йорке в мае приговорил к 32 месяцам тюремного заключения за попытку помочь Ирану обойти санкции США.
Американская сторона заявила, что вопрос о Halkbank не будет обсуждаться до тех пор, пока не будет освобожден Брансон. Турецкая делегация отказалась взять на себя обязательства освободить пастора, сообщает Блумберг.
Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".
Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции и МВД Абдулахмит Гюль и Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".