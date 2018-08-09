Семеро израильтян ранены в результате обстрелов из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. По меньшей мере семеро израильтян получили ранения в результате ракетных обстрелов из сектора Газа, которые продолжаются с вечера среды, сообщил на брифинге для журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Военные, по его словам, засекли свыше 150 реактивных снарядов и мин, выпущенных с палестинской стороны, и ответили авиаударами по более чем 140 целям на территории анклава.

"По последним данным, которыми я располагаю, семеро израильтян получили ранения", — сказал офицер.

Накануне четыре ракеты разорвались в 25-тысячном городе Сдероте, рано утром снаряд упал в одном из поселений регионального совета Эшколь.

Палестинские медики говорят о трех погибших на своей стороне, включая женщину с ребенком. Конрикус подчеркнул, что ответные удары ВВС Израиля наносят исключительно по военным целям — штабам, туннелям, тренировочным лагерям, арсеналам, полигонам и производственные мощностям правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Среди них нет ни одного объекта гражданского или двойного назначения", — сказал он.

Офицер возложил ответственность на очередной виток конфронтации на ХАМАС и заявил, что инцидент далеко не исчерпан, с точки зрения Израиля, который стягивает дополнительные силы к границам сектора Газа.

"Мы усиливаем южный округ и дивизию "Газа", чтобы быть готовыми к любым сценариям. Однако мне пока ничего не известно о том, чтобы начинался призыв резервистов", — сказал Конрикус.

Он подтвердил сообщения местных СМИ о том, что армия разработала планы эвакуации населенных пунктов, граничащих с сектором Газа, но дал понять, что до их реализации дело пока не дошло.

Обмен ударами осложняет работу над долгосрочной мирной сделкой, которая идет при посредничестве Египта и ООН. По данным СМИ, на прошлой неделе они представили обеим сторонам конфликта проект соглашения, предполагающий на первом этапе прекращение палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа.