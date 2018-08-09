Задержанных в США гражданок Казахстана подозревают в отмывании денег

АСТАНА, 9 авг — РИА Новости. Задержанным в США трем гражданкам Казахстана предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег, следующее слушание назначено на октябрь, сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

Он напомнил, что прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк было предъявлено обвинение в мошенничестве группе лиц, среди которых есть три гражданки Казахстана. Расследование по данному делу ведет ФБР.

"Восьмого августа 2018 года состоялось первое судебное слушание, в рамках которого до лиц, проходящих по делу, было доведено обвинение. Нашим соотечественницам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств", — сообщил Смадияров.

По его данным, "следующее слушание назначено на октябрь 2018 года".

"Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке продолжает оказывать всю необходимую помощь нашим гражданам и находится на постоянной связи с родственниками и адвокатами задержанных", — заявил он.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Минюст США сообщил РИА Новости имена пятерых граждан РФ: Максим Суверин, он уже находится в тюрьме Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находятся в тюрьмах других штатов.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что предусмотрен срок 20 лет.