Раненые туристы вернулись из Таджикистана на родину

ДУШАНБЕ, 8 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Двое иностранных туристов, раненых в результате нападения на юге Таджикистана, вернулись на родину, сообщили в среду РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.

"Голландец Ким Айрис и гражданка Швейцарии Дименд Мари Клер, получившие в результате нападения ножевые ранения покинули Таджикистан и вернулись домой после окончания стационарного лечения в одной из клиник Душанбе", — сказал собеседник агентства.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, силовики Таджикистана это заявление ИГ* не комментируют.

МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству туристов обвиняется преступная группировка под руководством Хусейна Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Тегеран отверг причастность к инциденту.

*Запрещённая в России террористическая организация

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