Раненые туристы вернулись из Таджикистана на родину

ДУШАНБЕ, 8 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Двое иностранных туристов, раненых в результате нападения на юге Таджикистана, вернулись на родину, сообщили в среду РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.
"Голландец Ким Айрис и гражданка Швейцарии Дименд Мари Клер, получившие в результате нападения ножевые ранения покинули Таджикистан и вернулись домой после окончания стационарного лечения в одной из клиник Душанбе", — сказал собеседник агентства.
МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству туристов обвиняется преступная группировка под руководством Хусейна Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Тегеран отверг причастность к инциденту.
*Запрещённая в России террористическая организация
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