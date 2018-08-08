Тела четырех туристов, погибших в Таджикистане, доставили на родину

Машина скорой помощи на месте, где сбили велосипедистов в Таджикистане. 29 июля 2018 года

Машина скорой помощи на месте, где сбили велосипедистов в Таджикистане. 29 июля 2018 года

ДУШАНБЕ, 8 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения на юге Таджикистана, доставлены на родину авиакомпанией Turkish airlines, сообщили в среду РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.

"Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения 29 июля в Дангаринском районе отправлены из Таджикистана в Стамбул самолетами авиакомпании Turkish airlines, где далее были направлены на родину", — сказал собеседник агентства.