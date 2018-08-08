Райс признала, что Саакашвили "сорвался с поводка", заявил Иванов‍

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал в интервью "Коммерсанту", что Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка".

По его словам, Райс призналась, что Саакашвили — виновник войны и конфликт в Южной Осетии — его инициатива.

"Но в приватной, частной беседе и не в микрофон", — отметил Иванов.

Политик также рассказал, что Кондолиза Райс не раз уверяла его, что Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

"Репетиция" украинского кризиса

Как отметил политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов, ситуация с Саакашвили была "репетицией" украинского кризиса.

"Саакашвили — это интереснейший пример постсоветского авантюриста высокого уровня, который нашел поддержку в США и выполнил то, для чего его и "придумали", то есть начал войну", — заявил он в эфире радио Sputnik

По мнению эксперта, из-за того, что Саакашвили не понес ответственность за начало войны, украинские политики, допустившие кризис в стране, также остаются безнаказанными.

"Это пример авантюриста, который встал на службу США, выполнил грязнейшую работу и при этом остался абсолютно невредимым и, в принципе, на коне", — заключил Уралов.

Конфликт в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Они вошли в Цхинвал, но оттуда их вытеснила российская армия.

По данным властей Южной Осетии, в результате нападения грузинской армии погибли более 1,5 тысяч человек, однако Следственный комитет документально подтвердил гибель 162 жителей республики и 67 российских военнослужащих.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.

В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.