Мнение: Саакашвили не "сорвался", а сделал то, для чего его "придумали" США

США признали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году "сорвался с поводка". Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik назвал Саакашвили интереснейшим примером "постсоветского авантюриста".

Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера.

По его словам, Райс после событий августа 2008 года утверждала, что американцы не причастны к нападению на Южную Осетию. Хотя все прекрасно понимали, кто виновен в развязывании конфликта, добавил он.

"Она (Райс – ред.) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили, и что он – виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон", – сказал спецпредставитель президента.

Кроме того, по словам Иванова, Райс в личных беседах в 2007 году не раз уверяла его, что Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik рассказал о масштабных последствиях действий Саакашвили.

"Михаил Саакашвили – это интереснейший пример постсоветского авантюриста высокого уровня, который нашел поддержку в США и выполнил то, для чего его и "придумали", то есть начал войну. И в этом смысле ситуация с Саакашвили была репетицией украинского кризиса. Может быть, этот поводок специально немножко отпустили. Потому что Саакашвили в свое время не поймали, не судили за преступления. И во многом поэтому стал возможным украинский кризис – все эти "порошенки" и "турчиновы" чувствовали себя безнаказанными. Самое главное в ситуации с Саакашвили – то, что он начал гражданскую войну и никак за это не пострадал. Он рукопожатен, несмотря на то, что сейчас у него ситуация складывается не очень. Но в целом он – "в обойме". Это пример авантюриста, который встал на службу США, выполнил грязнейшую работу и при этом остался абсолютно невредимым и, в принципе, на коне", – сказал Семен Уралов.

В результате вооруженного конфликта в начале 1990-х годов Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвал добивался признания независимости республики, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию своей, предлагая осетинам лишь автономию.

Обстановка в зоне конфликта резко обострилась в начале августа 2008 года. В ночь с 7-го на 8-е число грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.

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