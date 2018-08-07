Госдеп США не подтвердил данные о визите замглавы МИД Турции

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдеп США пока не подтверждает информацию об ожидаемом в среду визите главы МИД Турции в Вашингтон для переговоров о санкциях, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Я видела сообщения об этом, но не могу подтвердить что-либо, в настоящий момент мне нечего объявить о встречах или чем-либо", — сказала Науэрт в ходе регулярного брифинга.

Ранее МИД Турции подтвердил РИА Новости, что глава внешнеполитического ведомства страны Седат Онал в среду посетит Вашингтон. Турецкая делегация планирует провести с американскими коллегами переговоры о санкциях, введенных США на прошлой неделе против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона.

Как ранее сообщали в Анкаре, Вашингтон посетят девять человек, представляющих МИД, Минюст и Минфин Турции.

Пастор Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".