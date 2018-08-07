МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Решение Брюсселя блокировать американские санкции против Ирана обусловлены, в первую очередь, соображениями экономического характера, однако это показывает, что Евросоюз впервые так радикально и так оперативно выступает вразрез с позицией США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Евросоюз, похоже, опомнился и начинает жить своим умом. Такой вывод можно сделать после сегодняшней блокировки Брюсселем американских санкций, направленных против Ирана. Впервые в новейшей истории ЕС так радикально и так оперативно выступает вразрез с позицией США", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

"Конечно, главную роль здесь сыграли соображения экономического характера: выход Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану может негативно сказаться на национальных экономиках стран-участниц ЕС. Но причина, думаю, не только в этом", — добавил парламентарий.

Слуцкий также сообщил, что российские депутаты будут стараться наращивать контакты с ЕС по парламентской линии, и одной из ближайших целей может стать воссоздание депутатской группы или комиссии по сотрудничеству с Европейским парламентом.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что введение Вашингтоном санкций против Ирана на фоне выхода США из ядерной сделки противоречит интересам безопасности в регионе.

"Вместо того, чтобы вместе со странами-участниками действующего соглашения сохранять стабильность, безопасность и укреплять доверие, Вашингтон традиционно ставит себя над другими странами, пренебрегает международными договоренностями, резолюциями ООН и заключениями МАГАТЭ. Несмотря на крайнее недовольство западноевропейских партнеров, одержимые идеей сдерживания Ирана, американские деятели ставят мир на грань опасного конфликта", — цитирует Железняка его пресс-служба.