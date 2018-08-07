Порошенко поручил ВСУ заменить приветствие лозунгом "Слава Украине!"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко поручил изменить воинское приветствие в Вооруженных силах на лозунг украинских националистов "Слава Украине!". Впервые новое приветствие прозвучит на параде в Киеве в День независимости.

Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал агентству "Укринформ"

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон, которым утверждаются военные уставы, потому что это определяется в военных уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и, надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", — сказал он.

Таким образом, приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю" поменяют на лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Полторак добавил, что новый законопроект почти готов и его подаст на рассмотрение сам Порошенко. Аналогичный документ, который еще в феврале внес в Верховную раду кабмин, министр назвал сырым.

По словам Полторака, воинское приветствие нового образца будет использоваться 24 августа, во время военного парада в честь Дня независимости Украины.

Сейчас по уставу внутренней службы ВСУ на приветствие старшего по званию или начальника "Здравствуйте, товарищи" военнослужащие должны отвечать "Здравия желаю". Когда старший по званию или начальник прощается с военнослужащими, они должны отвечать "До свидания", добавляя в конце "товарищ" и воинское звание.

Бандеровский лозунг

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.

Приветствие нацистов приобрело популярность во время Майдана зимой 2013-2014 годов, с тех пор к нему нередко прибегают и политики.

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время Второй мировой войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

"Усиление раскола"

Анонсированное изменение воинского приветствия в ВСУ прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

"Это лишнее подтверждение тому, что в России давно известно: да, на Украине на данный момент победила идеология бандеровщины. Лозунг, который был официальным лозунгом бандеровской Украинской повстанческой армии*, теперь стал повсеместным для украинских властей и закрепляется, как мы видим, в законах Украины. Порошенко теперь уже открыто использует этот лозунг, открыто вписывает УПА* Бандеры и Шухевича в свои указы о героизации исторических персонажей прошлого, и на его мероприятиях открыто используется черно-красный бандеровский флаг", — отметил он в эфире радио Sputnik

По мнению эксперта, все это ведет к дальнейшему усилению раскола в обществе.

"Значительная его часть не воспринимает человеконенавистническую идеологию бандеровщины. И рано или поздно Порошенко со товарищи, играющие в эти игры, доиграются до того, что уже существующий раскол в обществе приведет к взрыву и к усилению центробежных тенденций на Украине", – заключил Корнилов.

Декоммунизация украинской армии

В начале июля начальник украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что подписал приказ о декоммунизации в армии. Приказом утверждена инструкция, которая должна быть доведена до каждой воинской части.

Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним уже переименованы множество городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Вдобавок украинские власти ввели в армии ряд новшеств, направленных на то, чтобы исключить всякую связь с советской историей и соответственно — с Россией.

Так, Порошенко заявил, у Украины и России не должно быть общих военных праздников. Он уже перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, День пограничника — с 28 мая на 30 апреля, а День морской пехоты — с 27 ноября на 23 мая. Кроме того, он переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые и изменил цвет беретов — вместо голубых десантники получили бордовые, в соответствии со стандартами НАТО. Поменялся цвет беретов и у морских пехотинцев — вместо черных они стали цвета морской волны.

Эти нововведения военные встречают неохотно и часто критикуют. Например, бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты отказались менять береты и вышли на парад в привычных черных. Сообщалось, что на следующий день их уволили в запас.

А 2 августа, когда в России отмечается День Воздушно-десантных войск, украинцы массово присоединились к празднованиям, хотя теперь этот род войск отмечает свой день 21 ноября.

* Организация, запрещенная в России.