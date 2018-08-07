Политолог: Киев доиграется с бандеровскими лозунгами

Президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ заменить воинское приветствие лозунгом "Слава Украине!". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что подобные инициативы лишь усилят раскол в украинском обществе.

Президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко поручил изменить воинское приветствие в украинской армии на лозунг украинских националистов "Слава Украине!". Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил агентству "Укринформ".

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон, которым утверждаются военные уставы, потому что это определяется в военных уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и, надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", – сказал министр.

Таким образом, приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю" поменяют на лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Полторак добавил, что новый законопроект почти готов и его подаст на рассмотрение сам Порошенко. Аналогичный документ, который еще в феврале внес в Верховную раду кабмин, министр назвал сырым.

По словам Полторака, воинское приветствие нового образца будет использоваться во время военного парада в Киеве в День независимости Украины, 24 августа.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что подобные законы лишь усилят раскол в украинском обществе.

"Это лишнее подтверждение тому, что в России давно известно: да, на Украине на данный момент победила идеология бандеровщины. Лозунг, который был официальным лозунгом бандеровской Украинской повстанческой армии*, теперь стал повсеместным для украинских властей и закрепляется, как мы видим, в законах Украины. Порошенко теперь уже открыто использует этот лозунг, открыто вписывает УПА* Бандеры и Шухевича в свои указы о героизации исторических персонажей прошлого, и на его мероприятиях открыто используется черно-красный бандеровский флаг. Все это ведет к дальнейшему усилению раскола в обществе. Значительная его часть не воспринимает человеконенавистническую идеологию бандеровщины. И рано или поздно Порошенко со товарищи, играющие в эти игры, доиграются до того, что уже существующий раскол в обществе приведет к взрыву и к усилению центробежных тенденций на Украине", – сказал Владимир Корнилов.

"Слава Украине! Героям слава!" – лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность, к нему нередко прибегают и политики.

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время Второй мировой войны, например о Волынской резне – массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Организация, запрещенная в России

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