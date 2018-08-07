Российские туристы на Бали заявили, что продолжат отдых

ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Туристы на острове Бали в Индонезии почти не заметили последствий землетрясения на соседнем острове Ломбок, жизнь в курортных местах продолжается без изменений, рассказала РИА Новости москвичка Ольга Кузнецова, приехавшая на остров с друзьями.

"За две недели, что мы с друзьями тут, подземные толчки чувствовались не раз, но они не сильные — это афтершоки с соседнего острова. В первый раз не все из ребят даже проснулись, никто ничего не понял", — рассказала девушка.

Она добавила, что второй раз подземные толчки застали их в курортной зоне острова — городе Кута. "Мы обедали в кафе, а сотрудники закричали, чтобы все выходили. Все клиенты вышли, но никто особо не паниковал, выходили даже с чашками. Земля просто дрожит секунд десять, а потом все успокаивается. Но местные постройки такие хлипкие, что лучше выйти, а то вдруг сложатся, как карточный домик", — отметила Ольга.

Молодые люди прилетели из Москвы в Индонезию заниматься серфингом. Стихия на их планы не повлияла. "Мы по-прежнему ездим в серф-школу, занятия не отменились", — сказала собеседница агентства.

Вместе с тем, происходящее на Ломбоке привело к некоторой корректировке их планов. "Поездку на Ломбок и на острова Гили мы отменили — там сейчас происходит страшное. Другие люди, живущие с нами в отеле, тоже решили поберечься и не ехать", — пояснила туристка.

Ольга сказала, что всю информацию о погодных условиях они получают из интернета, где читают местные СМИ. "Мы приехали надолго, поэтому купили здешние сим-карты для телефонов. Но никаких оповещений, как в Москве, нам не приходит. Просто смотрим в интернете: есть ли угроза цунами или нет. На Бали ее ненадолго объявляли, но сейчас все спокойно", — заключила девушка.

В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали. Около 2,5 тысячи туристов, которых власти эвакуировали с островов в Индонезии после мощного землетрясения, прибыли на Бали, эвакуации ожидают еще около 400 человек.