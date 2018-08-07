Число пострадавших от землетрясения в Индонезии французов увеличилось до 12

ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Число граждан Франции, пострадавших в результате землетрясения в Индонезии, возросло до 12 человек, сообщает во вторник французский МИД.

"Наше посольство и кризисный центр полностью мобилизованы и отслеживают ситуацию с выходцами из Франции, присутствующими на островах Ломбок и Гили. … Двенадцать выходцев из Франции получили легкие ранения, один человек госпитализирован", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших французах.

Сотрудники французского посольства работают в аэропорту Ломбока, также они будут помогать своим согражданам в воздушной гавани Бали.

В понедельник стало известно, что МИД Франции открыл кризисный центр в связи с землетрясением. Министерство просило граждан Франции, которые находятся в Индонезии, строго соблюдать инструкции местных властей относительно защиты и выезда с островов, а также рекомендует сообщить о себе своим близким.

В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали. Около 2,5 тысячи туристов, которых власти эвакуировали с островов в Индонезии после мощного землетрясения, прибыли на Бали, эвакуации ожидают еще около 400 человек.