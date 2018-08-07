ДНР обвинила силовиков в обстреле медицинского автомобиля

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль ополченцев, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Сегодня при оказании помощи гражданскому населению погибли трое наших защитников", — заявил Безсонов.

По его словам, в ночь на вторник на пульт дежурного "Скорой помощи" позвонила жительница села Набережное, которая жаловалась на боли в сердце. К ней выехали медики одного из подразделений ополченцев ДНР.

"К больной был отправлен автомобиль "Урал" с водителем и двумя медицинскими работниками-женщинами… "Урал" был оборудован всеми необходимыми знаками отличия, обозначающего его, как санитарный автомобиль. Кроме этого, двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения…", — рассказал Безсонов.

Во время движения по автомобилю выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Водитель и две женщины-медика погибли.