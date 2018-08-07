Полиция частично эвакуировала первый терминал аэропорта Франфурта

БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. В аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне прошла частичная эвакуация терминала 1, сообщили во вторник правоохранители на официальной странице федеральной полиции ФРГ в соцсети Twitter.

"В зоне А терминала 1 аэропорта Франкфурта идет полицейская спецоперация. В ее рамках немедленно остановлена посадка и эвакуированы 2 и 3 этажи", — говорится в сообщении, дополнительная информация не приводится.

⚠⚠ Bearking News ⚠⚠

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7 августа 2018 г.

Руководство аэропорта подтвердило агентству dpa информацию об эвакуации и остановке посадки пассажиров примерно с 11.30 (12.30 мск) утра.

По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, спецоперация связана с проникновением в зону безопасности по крайней мере одного человека, который не прошел досмотр и в настоящее время может находиться в терминале 1. Подробности произошедшего не приводятся. Сообщается, что речь идет о мужчине, по некоторым данным, он был с ребенком.

Аналогичная ситуация произошла 28 июля в аэропорту Мюнхена, когда одна женщина без досмотра проследовала в зону безопасности. Это привело к закрытию терминала на несколько часов.

Почти два года назад в терминале 1 аэропорта Франкфурта одна из пассажирок после контроля ручной клади проследовала в зону безопасности, хотя ее личный досмотр не был завершен. Около пяти тысяч пассажиров были эвакуированы, почти сто рейсов были отменены из-за ограничения работы аэропорта.