Задержанных в США россиян нет в базе Интерпола

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пятеро задержанных в США по делу о крупном мошенничестве, среди которых как минимум четверо россиян, не числятся в базе Интерпола, следует из данных на сайте организации.

Как объяснил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, это означает, что Россия не объявляла этих людей в международный розыск в качестве фигурантов каких-либо уголовных дел.

"Если их нет в базе Интерпола, то задержание проводилось по инициативе американских правоохранительных органов за совершение преступления на территории США", — пояснил Михайлов.

Ранее минюст США в ответ на просьбу РИА Новости уточнить имена задержанных россиян сообщил, что по делу о крупном мошенничестве задержаны пять человек: Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Гражданство задержанных в ведомстве не уточнили, однако ранее генконсульство сообщило, что ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что РФ скорее всего не объявляла задержанных ФБР россиян в международный розыск, о чем свидетельствует их отсутствие в базе Интерпола.