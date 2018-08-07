Стрелок из Флориды слышал голос "демона", сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подросток, обвиняемый в совершении атаки на школу в городе Паркленд, штат Флорида, Николас Круз заявил полиции, что слышал голос "демона", призывавшего его "убивать", сообщает газета Washington Post со ссылкой на транскрипцию допроса стрелка.

Как пишет газета, Круз рассказал полиции, что несколько лет слышал голос "демона", который призывал его "жечь, убивать, разрушать". Он заявил, что слышал мужской голос каждый день, и после смерти матери Круза за несколько месяцев до стрельбы в Паркленде голос усилился.

Как отмечает издание, допрос продолжался около 12 часов. В некоторых моментах Круз начинал говорить сам с собой, иногда противоречил себе. Так, он заявил, что никому ранее не рассказывал о голосах в своей голове, а потом вспомнил, что говорил об этом своему брату и, вероятно, девушке, с которой ранее встречался.

Круз также рассказал, что незадолго до атаки пытался совершить самоубийство из-за "одиночества".

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что он признался в содеянном. Суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.