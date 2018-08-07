Обыск в офисе tut.by закончится в ближайшие часы, заявил основатель портала

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Обыск в офисе белорусского информационного интернет-портала tut.by, журналисты которого задержаны по делу о незаконном доступе к платной подписке на услуги государственного агентства "БелТА", закончится в ближайшие часы, заявил во вторник его основатель Юрий Зиссер.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017-2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является государственное агентство "БелТА". К указанной противоправной деятельности, по данным комитета, причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны несколько их сотрудников. В редакциях проводятся обыски.

"Они (следователи — ред.) очень вежливы, обещают закончить обыск в ближайшие часы", — сообщил Зиссер в Facebook. По его словам, обыск связан именно с уголовным делом о незаконном доступе к подписке "БелТА".

"В постановлении на обыск указано, что это следственные действия, связанные с проникновением в компьютерную систему "БелТА". Сейчас… изымаются винчестеры с компьютеров ряда редакций. Говорят то, что указано на сайте Следственного комитета. Ни больше, ни меньше", — цитирует Зиссера Sputnik Беларусь.