В Британии не приняли решение об экстрадиции россиян, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Великобритании не приняло окончательное решение о запросе экстрадиции двух подозреваемых россиян по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Газета Guardian в понедельник со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности сообщила, что Лондон намерен запросить у Москвы экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. По данным газеты, запрос уже сформирован и британские власти готовы его направить российской стороне. При этом имена подозреваемых не называются.

Издание Times сообщает, что источники в силах безопасности подтвердили, что детективы работали над запросом об экстрадиции. В то же время, источники в правительстве Великобритании заявили газете, что экстрадиция является лишь одним из возможным решений, однако "окончательное решение о выдаче ордера не было принято". Одни источники считают, что данный сценарий неминуем, один из источников предположил, что экстрадиция не планировалась.

Посольство России в Великобритании ранее сообщило РИА Новости, что не получало никаких официальных обращений по поводу экстрадиции подозреваемых. Дипломаты также сказали, что рассматривают публикацию Guardian как "очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.