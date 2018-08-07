В Британии не приняли решение об экстрадиции россиян, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Великобритании не приняло окончательное решение о запросе экстрадиции двух подозреваемых россиян по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Издание Times сообщает, что источники в силах безопасности подтвердили, что детективы работали над запросом об экстрадиции. В то же время, источники в правительстве Великобритании заявили газете, что экстрадиция является лишь одним из возможным решений, однако "окончательное решение о выдаче ордера не было принято". Одни источники считают, что данный сценарий неминуем, один из источников предположил, что экстрадиция не планировалась.
Посольство России в Великобритании ранее сообщило РИА Новости, что не получало никаких официальных обращений по поводу экстрадиции подозреваемых. Дипломаты также сказали, что рассматривают публикацию Guardian как "очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери".
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.