После обрушения на шахте в ДНР спасли двух горняков

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Два горняка, находившихся на шахте в самопровозглашенной Донецкой народной республике во время обрушения кровли в подземной выработке, спасены, поиски еще двух человек продолжаются, сообщили во вторник в МЧС ДНР.

Накануне пресс-служба МЧС ДНР сообщила об обрушении кровли в горной выработке на шахте в подконтрольном республике Торезе. Судьба четырех горняков была неизвестна.

"Седьмого августа в 3.10 (совпадает с мск) обнаружены и в 4.15 извлечены и подняты на поверхность два забойщика. Горняки не пострадали. По состоянию на 7.00 судьба двух горняков остается неизвестной", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По информации министерства, в поисково-спасательных работах задействованы 47 спасателей.