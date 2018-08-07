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В США готовятся к промежуточным выборам в конгресс

(обновлено: 08:38 07.08.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к демократической партии.

В настоящее время в обеих палатах Конгресса США доминируют республиканцы, однако история показывает, что партия президента традиционно несет потери в ходе промежуточных выборов.

По стране уже полным ходом идут праймериз — внутрипартийные выборы, в ходе которых определяются кандидаты от демократов и республиканцев на участие в будущей гонке. Тенденции этого избирательного цикла — увеличение числа женщин среди демократов, стремящихся побороться за ту или иную должность в органах власти, с одной стороны, и победа лояльных президенту Дональду Трампу республиканцев, с другой. Главные темы, которые неизменно волнуют избирателей — здравоохранение, экономика и рабочие места.

Избирательная математика

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Промежуточные выборы в американские органы власти пройдут 6 ноября 2018 года. Выборы проходят в середине президентского срока Трампа. На кону — все 435 мест в палате представителей США и 33 места из 100 в сенате США. Помимо федеральных конгрессменов и сенаторов избираются также представители в местные органы власти.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что чрезвычайно упрощает процедуру принятия любых решений для Трампа, хотя он и любит жаловаться на препятствия, чинимые демократами. Для контроля над сенатом партии необходимо заполучить 51 место, а в палате представителей — 218.

В настоящее время в сенате США у демократов 49 мест, а у республиканцев — 51. Демократам в ходе предстоящих выборов предстоит отстоять целых 25 мест, в то время как республиканцам — только 8. В этом плане ситуация для демократов на порядок сложнее. Ко всему прочему, демократам предстоит защитить свои места в 10 штатах, где избиратели поддержали Трампа, а не кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон два года тому назад. Речь идет о следующих штатах: Монтана, Северная Дакота, Миссури, Висконсин, Флорида, Западная Вирджиния, Огайо, Индиана, Мичиган и Пенсильвания. Невада — единственный штат, где поддержали Хиллари Клинтон и где придется защищаться республиканцам.

Согласно прогнозам независимого центра по исследованию выборов Cook Political Report, главными центрами борьбы станут Аризона, Флорида, Индиана, Миссури, Невада, Северная Дакота, Теннесси, Западная Вирджиния. В этих штатах шансы республиканцев и демократов на победу оцениваются как "равные".

С палатой представителей США дела обстоят иначе. Если сенат каждый цикл переизбирается только на треть, то нижняя палата — полностью. Это увеличивает непредсказуемость исхода выборов. Из 435 мест — 236 занято республиканцами, а 193 — демократами, в то время как оставшиеся 6 мест не заполнены. Согласно прогнозам New York Times, 184 мест точно закреплены за демократами, и 156 мест — за республиканцами. При этом агрегатор опросов общественного мнения Real Clear Politics указывает, что демократы обеспечивают себе 199 мест в палате представителей США, а республиканцы — 201.

Импичмент от демократов

Аляска. Архивное фото
© Fotolia / Maridav
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Трамп лично выражал обеспокоенностью возможным импичментом, если демократы возьмут контроль над палатой представителей. Насколько это возможно? Если демократы победят в палате представителей США, то они смогут начать процедуру импичмента, или, как минимум, погрузить администрацию Трампа в бесконечные расследования — от возможного сговора с Россией и препятствию правосудию до расследования в отношении многих противоречивых фигур администрации Трампа, включая и его зятя — Джареда Кушнера.

Пока же демократы не посылают четких сигналов относительно возможных действий по импичменту в случае победы на выборах. "Некоторые кандидаты от демократов обещают вести кампанию по импичменту против президента. При этом есть лидеры партии, которые призывают к осторожности в попытках сместить президента", — пишет газета Politico.

На законодательном уровне переход к демократам обеих палат конгресса США определенно затруднит принятие республиканцами любых законопроектов, которые их оппоненты не поддерживают. Также контроль демократов в сенате может крайне ограничить перспективы назначения будущих кандидатов в суды, это касается и возможных назначений в Верховный суд. Аналогичная судьба может ждать кандидатов Трампа на министерские должности и глав различных федеральных агентств.

Кажется, дождь собирается
© Виталий Подвицкий
Кажется, дождь собирается

Женщины в "эру Трампа"

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Отличительной чертой предстоящих выборов является невероятно высокий уровень участия женщин в предвыборной гонке. Издание New Yorker опубликовал большую статью, посвященную женщинам, баллотирующимся в "эру Трампа". По данным журнала, в этом году почти 500 женщин вступили в борьбу за место в палате представителей, около 60 — в сенатскую гонку. К примеру, в 2012 году эта цифра составила 298 и 36 соответственно. Рекордное число женщин баллотируются и на должность губернатора.

"Большинство кандидатов-женщин в 2018 году являются демократами, так что, кажется, можно сделать вывод о том, что многих из них подстегнуло недовольство, если не ярость, Дональдом Трампом", — пишет New Yorker.

Помимо впечатляющего числа женщин, участвующих в выборах, отличительной чертой является и разнообразность этой группы. "Она (группа — ред.) включает в себя больше женщин разного цвета кожи, чем это было в предыдущие электоральные циклы, а также ряд иммигрантов" — пишет журнал.

Последний раз, когда женщины настолько активно бросили вызов неравенству полов в политике, было в 1992 году — его также называют "Годом женщин". Тогда сразу 24 женщины были избраны в палату представителей США.

Одной из ярких личностей, баллотирующихся в палату представителей США, является 43-летняя Фаруз Саад из Мичигана. Саад — дочь ливанского иммигранта. Она решила пойти на выборы из-за Трампа. Точнее, вопреки Трампу. В своем предвыборном ролике она говорит, что на арабском ее имя означает "ценный камень", а на английском — "по-меньшей мере 17 различных написаний на чашке в Старбаксе". Она сразу заявила, что не будет делать то, что делает Трамп, — "разделять нас, нападать на женщин, оскорблять журналистов". "Я буду стараться преодолеть различия", — говорит Саад. В случае победы, она станет первой женщиной-мусульманкой в конгрессе США.

Все ближе к Трампу

Белый дом. Вашингтон. США. Архивное фото
© Flickr / Yarat
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Если среди демократов растет число женщин, активно принимающих участие в политике, то со стороны республиканцев также наблюдаются интересные тенденции. Эксперт Cook Political Report Дэвид Вассерман считает, что тенденция республиканской партии на праймериз такова, что проигрывают те, кто оппонирует президенту. В интервью радио NPR он рассказал, что к этому приводит и большое число ухода в отставку "умеренных" республиканцев. Это, по его мнению, может привести к тому, что республиканская партия станет больше "протрамповской, лояльной Белому дому".

В это же время, демократы, наблюдая такую тенденцию, стали тратить огромные суммы на поддержку своих кандидатов. Благодаря Трампу.

"Демократы выделяют рекордные суммы на своих кандидатов во многих округах. Трамп, оказывается, стал лучшим по сбору средств, кого кандидаты от демократической партии когда-либо могли получить", — говорит Вассерман.

Шансы победы демократов на промежуточных выборах есть, и не малые. Даже лояльный республиканской партии телеканал Fox News полагает, что у консерваторов есть большие поводы для беспокойства, и в настоящее время у демократов главное преимущество перед промежуточными выборами. Во-первых, из-за того, что партия президента традиционно теряет места в ходе промежуточных выборов, а, во-вторых, поскольку исторически низкие рейтинги одобрения Трампа ставят республиканцев в очень сложное положение. Так, по данным ТВ, у Трампа в среднем рейтинги одобрения на 10 процентных пункта ниже рейтингов Обамы во время этого же самого периода в 2010 году (перед промежуточными выборами и победой республиканцев). Единственные промежуточные выборы, которые выглядели хуже для республиканцев — это выборы 2006 года, когда к демократам перешел контроль в сенате и палате представителей, отмечает Fox News.

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