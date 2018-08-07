Решение о помиловании экс-президента Перу могут пересмотреть

МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Верховный суд Перу зарегистрировал в понедельник прошение о пересмотре помилования в отношении бывшего президента страны Альберто Фухимори.

Как сообщает портал Comercio , иск подан родственниками жертв нескольких операций, проведенных спецслужбами и армией во время пребывания Фухимори на посту.

Еще в феврале 2018 года Межамериканская комиссия по правам человека потребовала от властей Перу отменить помилование Фухимори, основываясь на том, что обвинения в его адрес во внесудебных расправах и похищениях людей не предполагают возможности амнистии.

Тогда же Верховный суд Перу принял решение продолжить процесс по делу о массовом убийстве в Пативилке. Оно было совершено в январе 1992 года, спецподразделение "Колина" похитило и убило шестерых человек по подозрению в связях с повстанцами.

Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в декабре 2017 года был помилован президентом Педро Кучински, который в марте сам ушел в отставку. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Он был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.