Бывший партнер Манафорта признался в суде в противоправных действиях

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Бывший деловой партнер Пола Манафорта — Рик Гейтс признался в понедельник в суде, что был вовлечен в противоправную деятельность, сообщает Huffington Post.

Отвечая на вопросы прокурора, "был ли вовлечен он в какую-либо преступную деятельность с господином Манафортом?", Гейтс ответил: "Да", сообщает издание. Он также утвердительно ответил на вопрос, осуществлялась ли эта противоправная деятельность в сговоре с самим Манафортом.

О том, что бывший деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, который обвинялся вместе с ним по уголовному делу, станет свидетелем обвинения, сообщалось в документах суда, опубликованных в конце июля.

Спецпрокурор Роберт Мюллер распространил список из 35 свидетелей обвинения на процессе против Манафорта в штате Виргиния по делу об уклонении от уплаты налогов. В числе свидетелей значится и Гейтс.

Мюллер начал два дела против Манафорта, который в прошлом возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Дела рассматривают суды в Вашингтоне и Виргинии. Гейтс проходит по одному делу с Манафортом. Как ожидается, в обмен на показания против Манафорта прокурор попросит суд значительно снизить уровень обвинений и возможный тюремный срок Гейтса.

Манафорт обвиняется в мошенничестве, неуплате налогов, отмывании десятков миллионов долларов и нарушении закона об иностранных агентах. Он был взят под стражу судом Вашингтона в июне за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, которое Москва отрицает. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что Мюллер превышает полномочия своего расследования. Суд эти аргументы отклонил.