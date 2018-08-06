В Венесуэле авторов покушения на Мадуро обвинили в измене родине

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Власти Венесуэлы обвиняют совершивших покушение на президента Николаса Мадуро в измене родине и терроризме, говорится в сообщении генеральной прокуратуры страны со ссылкой на главу ведомства Тарека Уильяма Сааба.Twitter.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.