МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило генеральное консульство в Нью-Йорке.

В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России", — говорится в сообщении диппредставительства в твиттере

Отмечается, что один из них был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое подозреваемых находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется.

На особом контроле

В российском Генконсульстве заявили, что держат ситуацию на особом контроле.

Дипломаты обратились к ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам.

По словам пресс-секретаря российского представительства Алексея Топольского, по регламенту ответ должен последовать в течение трех дней. При этом американская сторона может самостоятельно определить срок, в который должен быть предоставлен доступ к задержанным.

Топольский сообщил, что ситуацией с находящимся в Лос-Анджелесе россиянами, вероятнее всего, будет заниматься посольство России в США.

Он также подчеркнул, что информация о российском гражданстве поступила от самих подозреваемых.

"Данные о том, что это российские граждане, указаны в уведомлении ФБР со слов задержанных", — уточнил Топольский.