МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило генеральное консульство в Нью-Йорке.твиттере.
Отмечается, что один из них был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое подозреваемых находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется.
На особом контроле
В российском Генконсульстве заявили, что держат ситуацию на особом контроле.
Дипломаты обратились к ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам.
Топольский сообщил, что ситуацией с находящимся в Лос-Анджелесе россиянами, вероятнее всего, будет заниматься посольство России в США.
Он также подчеркнул, что информация о российском гражданстве поступила от самих подозреваемых.
"Данные о том, что это российские граждане, указаны в уведомлении ФБР со слов задержанных", — уточнил Топольский.