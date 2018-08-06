В Венесуэле оппозиция заявила о возможном повторе покушения на Мадуро

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Одна из ведущих оппозиционных сил Венесуэлы партия "Справедливость – превыше всего" не исключила повторения попыток покушения на президента Николаса Мадуро, который, по ее мнению, сам виноват в сложившейся ситуации.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

"Мы настаиваем, что ответственным является Николас Мадуро. Было бы большой ошибкой со стороны режима предполагать, что в нынешних условиях, когда власть осуществляется вне рамок конституции, не будут повторяться вчерашние события, а возможно, и худшие", — говорится в сообщении "Справедливости".

По мнению партии, выходом из тупиковой ситуации является возвращение к конституции 1999 года и проведение по-настоящему свободных выборов. "Когда фундаментальные права систематически нарушаются, тогда население ввергается в нечеловеческие условия жизни, а конституционные механизмы мирного разрешения кризиса секвестрируются", — отмечает оппозиция.

"Справедливость – превыше всего" осуждает использование насилия как метода политической борьбы. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность конституции и законам, чтобы продвигать демократические изменения в атмосфере мира", — отмечается в заявлении.

При этом оппозиционеры требуют проведения расследования событий в Каракасе и донесения правды до народа страны. "Мы отвергаем все пропагандистские рассказы режима, далекие от правды, которые будут использованы силами безопасности для продолжения преследования демократической оппозиции и нарушения политических прав", – отмечает партия.