В ДНР сообщили об одном пострадавшем из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Один человек получил ранение из-за обстрела со стороны украинских силовиков в районе населенного пункта Набережное на юг Донбасса, сообщил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня в 14.55 (совпадает с мск) прицельному обстрелу вновь подвергся район Набережного. Противник вел обстрел из стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получил Жевец Алексей Александрович, 1975 года рождения. Пострадавший доставлен в тельмановскую городскую больницу с диагнозом: огнестрельное пулевое ранение", — сказал представитель ведомства.