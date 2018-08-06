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Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (71)
(обновлено: 16:56 06.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПассажиры на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Архивное фотоПассажиры на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Украины обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Самым прибыльным ж/д направлением на Украине оказалось московское

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", — заявил Омелян в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1". Его слова приводятся на сайте ТСН.

В конце прошлого года Омелян заявлял, что вопрос об отмене железнодорожного сообщения с Россией власти могут решить в 2018 году. Убытки от закрытия движения российских поездов через территорию Украины, по его утверждению, составят одну гривну.

"Русофобство зоологического свойства"

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал свой взгляд на ситуацию.

Железнодорожный тупик. Архивное фото
© Depositphotos / mlehmann
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"Они могут сделать это — они сделали уже не одну глупость. Но что значит убыток в одну гривну? А кто подсчитает убытки тех людей, которые имеют потребность выезжать в Москву или через Москву еще куда-то?", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, значительное число проживающих на Украине людей имеют родственные связи, а также другие интересы в России, которые "никто никакими запретами никогда не ликвидирует".
Специалист отметил, что Омелян известен своим "русофобством зоологического свойства".

"Он высказывается по разным поводам, считая, что чем больше связей с Россией они порвут, тем от этого Украина выиграет с точки зрения реализации националистического проекта. Только и всего", — считает политолог.

По его мнению, таких, как Омелян, в украинском правительстве немало. Политолог считает, что "все это" идет от курса президента Порошенко, который не только стимулирует подобные подходы, но и сам проявляет в этом отношении все больше рвения.

Это объясняется тем, что Украина втягивается в предвыборную кампанию, которая пройдет на откровенно русофобской волне, отметил специалист.

По его словам, других вариантов удержаться у власти для украинских политиков просто нет.

"Подавлять праворадикальной риторикой"

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в свою очередь, считает, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией негативно отразится на трудовых мигрантах из Украины.

Поезд ОАО Укрзализныця. Архивное фото
© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
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Однако к их мнению никто не будет прислушиваться, их будут подавлять праворадикальной патриотической риторикой, отметил политолог.

"Это негативно отразится на украинцах, которые находятся в России на заработках, для них это сегодня самый простой и дешевый способ попасть в страну. Но к их мнению никто не будет прислушиваться, их будут подавлять праворадикальной патриотической риторикой", — заявил Бортник.

"С одной стороны, это пиар Омеляна, который у нас один из самых пиар-министров. С другой стороны, такой разговор ведется давно, с 2014 года. Поэтому я не исключал бы, что во время избирательной кампании закрытие железнодорожного сообщения с Россией может быть использовано как элемент заигрывания с патриотическим электоратом. Поэтому вероятность принятия такого решения до выборов высока", — считает Бортник.

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

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