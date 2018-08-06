"Русофобство зоологического свойства". Политолог о новой инициативе Киева

Украинские власти обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с Россией. В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал свой взгляд на ситуацию.

Власти Украины обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – заявил он в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1". Его слова приводятся на сайте ТСН.

В конце прошлого года Омелян заявлял, что вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией власти могут решить в 2018 году. Убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины, по его утверждению, составят одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев – Москва", он принес почти 6 млн долларов прибыли. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными.

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал мнение, что в Киеве могут действительно пойти на прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

"Они могут сделать это – они сделали уже не одну глупость. Но что значит убыток в одну гривну? А кто подсчитает убытки тех людей, которые имеют потребность выезжать в Москву или через Москву еще куда-то? Ведь значительное число проживающих на Украине людей имеют родственные связи, другие интересы в России, которые никакими запретами никто никогда не ликвидирует. Омелян известен своим неприкрытым русофобством зоологического свойства. Он высказывается по разным поводам, считая, что чем больше связей с Россией они порвут, тем от этого Украина выиграет с точки зрения реализации националистического проекта. Только и всего. К сожалению, таких, как Омелян, в украинском правительстве немало. К тому же все это идет от курса президента (Украины Петра) Порошенко, который не только стимулирует подобные подходы, но и сам проявляет в этом отношении все больше рвения. Все это свидетельствует о том, что Украина втягивается в предвыборную кампанию, которая пройдет на откровенно русофобской волне. Других вариантов удержаться у власти у них на сегодня просто нет", – сказал Александр Форманчук.

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