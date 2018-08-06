Члены Совфеда обсудили с сенатором из США тему "вмешательства" в выборы

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев и член Сената Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол (четвертый справа) во время встречи в Москве. 6 августа 2018

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев и член Сената Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол (четвертый справа) во время встречи в Москве. 6 августа 2018

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Члены Совета Федерации обсудили на встрече с сенатором США Рэндом Полом так называемое "вмешательство" России в выборы в США и заявили, что его не было и не будет, сообщил журналистам глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Мы обсудили тему "вмешательства" и в очередной раз заявили, что его и не было, и не будет", — сказал он.

Косачев подчеркнул, что российские сенаторы готовы и в дальнейшем "аргументированно" обсуждать эту тему с американскими парламентариями.

"Мы готовы обсуждать этот вопрос, аргументированно, и выслушивать доводы американской стороны", — сказал Косачев.