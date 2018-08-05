МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Многие представители республиканской партии скептично настроены в отношении ужесточения антироссийских санкций. К подобному выводу пришло издание The Hill после интервью с несколькими сенаторами от "слонов".

"Очевидно, что мы хотим изменений в поведении (России — прим. ред.), не так ли? Мы причинили много боли, но до сих пор нет никаких изменений", — заявил политик Роберт Коркер, занимающий пост председателя комитета по иностранным делам.

Издание отмечает, что всего месяц назад он заявлял, что конгресс примет законопроект об ужесточении санкций еще до ноябрьских выборов, однако с тех пор его покинула былая уверенность.

Политик заявил, что сенаторы хотят предотвратить вмешательство России в выборы, но не уверены, каким образом можно этого добиться.

Сенатор Майк Раундс, в свою очередь, добавил, что законодатели пытаются выбрать наиболее подходящую тактику в отношении России.

Глава банковского комитета Сената США Майк Крапо также не уверен в том, что санкции — наиболее подходящий метод в сложившейся ситуации.

"Нам необходимо продолжать расследование и выяснить, какие варианты у нас есть", — заявил он.

Схожей позиции придерживается и конгрессмен Тим Скотт. Он заявил, что поддержит законопроект о санкциях в случае, если посчитает его "полезным", однако не уверен в том, что это произойдет.

"На мой взгляд вопрос состоит в следующем: как достичь максимального влияния на поведение России, чтобы оно изменилось существенно? Я не уверен, что законодательные механизмы позволят нам это сделать", — отметил сенатор.

Как отмечает издание, республиканцы дважды блокировали резолюцию в поддержку выводов разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Они также не поддержали выделение дополнительного финансирования расследования, мотивировав это тем, что следствие еще не израсходовало уже полученные 380 миллионов доларов.

В то же время некоторые из сенаторов уверены в том, что санкции необходимы. Так, Марко Рубио заявил, что речь идет не о том, чтобы голосовать против законопроекта о санкциях, но о принятии "правильных санкций".

Обвинения в адрес России

Расследование "российского вмешательства" в выборы президента США, а также якобы имевших место связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, длится уже более года. Его возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, свои расследования ведут и обе палаты конгресса. Однако доказательства "вмешательства" все еще не были представлены.

Российкая сторона неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а глава МИД Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих обвинения со стороны американских властей, нет.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил от Путина заверения в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Владимир Путин назвал дело о "вмешательстве" следствием внутренних распрей в США. Российский лидер неоднократно выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между двумя государствами.

В начале июля заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку. По его словам, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.