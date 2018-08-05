МАДРИД, 5 авг – РИА Новости. Один из самых известных боевиков баскской террористической организации ЭТА Санти Потрос, приговоренный испанским судом почти к трем тысячам годам заключения, вышел из тюрьмы, отсидев в общей сложности 31 год.
Утром в воскресенье Санти Потрос (настоящее имя Сантьяго Арроспиде Сарасола) покинул тюрьму Топас (Саламанка). Кадры с тем, как Санти Потрос покидает тюрьму, показало государственное телевидение Испании.
Санти Потрос причастен к организации 40 терактов, в том числе одних из самых кровавых в истории страны – в июне 1987 года в супермаркете Hipercor в Барселоне, в результате которого погиб 21 человек, и в 1986 году на площади Доминиканской Республики в Мадриде, тогда погибли 12 сотрудников Гражданской Гвардии.
В 1987 году Потрос был арестован во Франции и отсидел там 13 лет за хранение оружия и взрывчатки. В 2000 году его экстрадировали в Испанию, где его приговорили почти к 3 тысячам годам заключения по одиннадцати преступлениям.
Потрос вышел на свободу в декабре 2014 года, однако в январе 2015 года был арестован по новым обвинениям – теракту в Мадриде в 1986 году и в Барселоне в 1987 году.
В общей сложности 70-летний Потрос провел за решеткой 31 год – 13 во Франции и 18 в Испании. Первое преступление он совершил в июне 1980 года – убийство полицейского в Памплоне.
Ассоциация жертв терроризма (AVT) осудила освобождение террориста.
Весной 2018 года ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.