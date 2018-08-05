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В Испании освободили террориста, приговоренного к почти 3000 годам тюрьмы

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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкОхранный периметр колонии. Архивное фотоОхранный периметр колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МАДРИД, 5 авг – РИА Новости. Один из самых известных боевиков баскской террористической организации ЭТА Санти Потрос, приговоренный испанским судом почти к трем тысячам годам заключения, вышел из тюрьмы, отсидев в общей сложности 31 год.

Тюремная камера. Архивное фото
© Depositphotos / cunaplus
Пожизненное не должно быть понарошку: к освобождению убийцы

Утром в воскресенье Санти Потрос (настоящее имя Сантьяго Арроспиде Сарасола) покинул тюрьму Топас (Саламанка). Кадры с тем, как Санти Потрос покидает тюрьму, показало государственное телевидение Испании.

Санти Потрос причастен к организации 40 терактов, в том числе одних из самых кровавых в истории страны – в июне 1987 года в супермаркете Hipercor в Барселоне, в результате которого погиб 21 человек, и в 1986 году на площади Доминиканской Республики в Мадриде, тогда погибли 12 сотрудников Гражданской Гвардии.

В 1987 году Потрос был арестован во Франции и отсидел там 13 лет за хранение оружия и взрывчатки. В 2000 году его экстрадировали в Испанию, где его приговорили почти к 3 тысячам годам заключения по одиннадцати преступлениям.

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
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Однако в 2006 году Национальный суд принял решение объединить в одно все дела, по которым был осужден террорист, и постановил, что максимальный срок наказания может составить 30 лет, то есть Потрос должен был выйти на свободу в 2030 году. Позже срок сократили до 2025 года – после отмены Европейским судом по правам человека "Доктрины Парот", согласно которой террористы и другие осужденные на долгий срок не могли рассчитывать на досрочный выход из тюрьмы в Испании. Кроме того, в 2008 году ЕС ввел нормы, согласно которым сроки отбывания наказания в странах-членах ЕС суммируются.

Потрос вышел на свободу в декабре 2014 года, однако в январе 2015 года был арестован по новым обвинениям – теракту в Мадриде в 1986 году и в Барселоне в 1987 году.

В общей сложности 70-летний Потрос провел за решеткой 31 год – 13 во Франции и 18 в Испании. Первое преступление он совершил в июне 1980 года – убийство полицейского в Памплоне.

Ассоциация жертв терроризма (AVT) осудила освобождение террориста.

Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
"Бешеные псы": самые жестокие преступники современности
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna — "Страна басков и свобода") была основана 31 июля 1959 года — во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Весной 2018 года ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.

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