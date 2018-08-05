СМИ объяснили пропажу Порошенко

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отсутствует в течение недели, поскольку "не удержался от соблазна отдохнуть за границей", пишет Страна.ua.

Отмечается, что глава государства перестал появляться на рабочем месте с начала недели — вскоре после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченного к 1030-летию крещения Руси.

Как сообщили источники издания, президент Украины может находиться либо в своих владениях в Испании, либо на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии. Также существует третья версия, согласно которой Порошенко все же решил отдохнуть в своей стране, но в условиях секретности.

Ранее, после скандала с Мальдивами, в администрации украинского лидера заявляли о намерении Порошенко демонстративно провести отпуск на Украине.