СМИ: после скандала с Мальдивами Порошенко ищут место для отдыха на Украине

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поручил своим подчиненным найти ему место отдыха на Украине после скандала с дорогой поездкой на Мальдивы, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в администрации главы государства.

Ранее украинская передача "Схемы" опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. При этом отмечается, что администрация президента факт отпуска Порошенко на Мальдивах журналистам после официального запроса подтвердила, но детали не уточнила.

"После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (Иван Куцык, руководитель государственного управления делами – ред.) найти достойное место для отдыха в августе в Украине", — цитирует издание слова источника.

Такое решение принято, чтобы "народ не злить в очередной раз" и для "пиара под выборы", пояснил источник.

По его словам, первоначально в качестве варианта рассматривался отдых в одном из национальных парков на побережье Азовского моря близ Крыма. "И Порошенко даже якобы приезжал на место, однако оно ему не понравилось, и теперь ищут другие варианты", — пишет издание.

Очередные выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.