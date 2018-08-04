Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – пять раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "Жертв среди мирных граждан не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 96 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

В пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.