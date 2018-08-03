Генпрокуратура Таджикистана назвала единственную версию убийства туристов

ДУШАНБЕ, 3 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов оставила статью "теракт" единственной версией убийства, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.
"Убийство иностранных туристов на юге Таджикистана — террористический акт, совершенный для дестабилизации обстановки в стране, устрашения в обществе, нанесения удара по имиджу Таджикистана на международной арене" — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
По данным ведомства, "данный теракт был совершен жителями района Пяндж Хусейном Абдусамадовым, Асомидином Маджидовым, Зафаром Сафаровым и жителями города Нурек — братьями Аслиддином и Джафаром Юсуповыми — членами террористической и экстремистской организации партия Исламского возрождения на основе плана, ранее разработанного за пределами страны, под прикрытием флага "Исламского государства"*.
МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству туристов обвиняется преступная группировка под руководством Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Тегеран отверг причастность к инциденту.
*Запрещённая в России террористическая организация