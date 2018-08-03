Немецкие СМИ сообщили о "пропаже" Меркель

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ангела Меркель почти неделю не появлялась на публике, пишет Bild.

По информации издания, на прошлой неделе канцлер была замечена в компании супруга Йоахима Зауэра на Байрейтском фестивале, после чего тот отправился отдыхать на итальянский курорт. Как правило, супруги проводят летний отпуск вместе, но в этот раз Зауэр был один.

Кроме того, деловой календарь канцлера на август пуст, несколько дней назад Меркель отсутствовала на заседании кабинета министров. На встрече ее временно представлял вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц.

Отсутствие Меркель породило всевозможные спекуляции в СМИ, однако в правительстве заверили Bild, что Меркель продолжает работать и находится на связи. Некоторые издания полагают, что канцлер находится в отпуске.