МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил облетать плохие дороги на вертолетах, так как их ремонт требует значительных средств, сил и времени.

"На Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт", — цитирует Турчинова издание korrespondent.net.

По мнению политика, вертолеты будут пользоваться у украинцев "большим спросом". Он отметил, что покупка такого средства передвижения сегодня "по карману среднему предприятию".

В июле советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал о планах ведомства создать вертолетную полицию. Пользователи Сети высмеяли планы чиновников, предложив им перейти на самокаты, воздушные шарики и звездолеты.