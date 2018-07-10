МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли идею создания вертолетной полиции на Украине.

Ранее советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал изданию "Сегодня" о планах по формированию нового подразделения ведомства. До конца года Киев намерен получить первую партию вертолетов из Франции, которые будут использоваться сотрудниками МВД "для выявления и преследования нарушителей закона". Предполагается, что на создание вертолетной полиции потребуется около 15 миллиардов гривен (около 36 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

"Потом будет полиция на роликах, на самокате, на батуте, на воздушных шариках", — пошутил один из пользователей твиттера.

"Да расслабьтесь! Просто придумали новую статью дохода: поклянчить вертолеты", — предположил @GUfthx.

Да расслабьтесь! Просто, придумали новую статью дохода: поклянчить вертолеты — Андрей (@GUfthx) 10 июля 2018 г.

"Кому-то надо штрафовать российских ворон", — сыронизировал @Nutslet.

Кому-то надо штрафовать российских ворон — Кирилл Клыков (@Nutslet) 10 июля 2018 г.

"В стране <…> и обычной полиции, выполняющей свои обязанности, нет, а тут вертолетная! Чего уж скромничать, анонсируйте сразу космическую полицию Украины, будут на звездолетах летать, за майданом наблюдать!" — написал пользователь твиттера.

В июне в Сети также высмеяли украинского боевого робота "Охотник". Пользователи твиттера сравнили новую военную разработку Киева с табуреткой, назвав ее "смесью косилки с тачкой".