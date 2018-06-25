"Ползущая табуретка": в Сети высмеяли украинского боевого робота

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый украинский боевой робот "Охотник".
"Робот-охотник! Наверное, для охоты за российским газом!" — пошутил один из пользователей твиттера.
"И на нем верхом Бабченко", — предположила @elenaspishet
Некоторые комментаторы также сыронизировали над внешним видом украинской разработки.
"Ползущая табуретка", — отметила @mila49100.
"Даже не знаю, какую рогатку против него подобрать!" — написали в комментариях.
"А когда-то могли ракеты строить", — подытожила @patotochka.
Некоторые эксперты также скептически отнеслись к украинскому "Охотнику". Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства подобной техники, а единичные образцы разрабатываются для демонстрации развития вооруженных сил страны.