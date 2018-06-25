"Ползущая табуретка": в Сети высмеяли украинского боевого робота

Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (75)

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый украинский боевой робот "Охотник".

Ранее пресс-служба правительства Украины сообщила об испытаниях роботизированного наблюдательно-огневого комплекса. Отмечается, что после испытаний "Охотник" может быть принят на вооружение украинской армии.

"Робот-охотник! Наверное, для охоты за российским газом!" — пошутил один из пользователей твиттера.

"И на нем верхом Бабченко", — предположила @elenaspishet

Некоторые комментаторы также сыронизировали над внешним видом украинской разработки.

"Ползущая табуретка", — отметила @mila49100.

"Даже не знаю, какую рогатку против него подобрать!" — написали в комментариях.

"Что это за смесь косилки с тачкой за бюджетные деньги?" — поинтересовался один из пользователей фейсбука.

"А когда-то могли ракеты строить", — подытожила @patotochka.

Некоторые эксперты также скептически отнеслись к украинскому "Охотнику". Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства подобной техники, а единичные образцы разрабатываются для демонстрации развития вооруженных сил страны.