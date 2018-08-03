МИД назвал мотивы нападавших на российских журналистов в ЦАР

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По предварительным данным, целью нападения на российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) было ограбление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Twitter министерства.

"Было выяснено, что по неизвестным причинам россияне не обратились за каким-либо содействием, за получением журналистской аккредитации в местные соответствующие органы", — рассказала также Захарова.

Кроме того, установлено, что россияне не воспользовались бронежилетами с надписью "пресса", идентифицирующими их как сотрудников СМИ.

Тридцатого июля в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В ЦУР сообщили, что журналисты снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Ранее сообщалось, что тела убитых отправят в Россию в пятницу.

Что известно

Первые данные об обнаружении в Африке тел троих человек с пресс-картами (предположительно, выходцев из России) стали поступать во второй половине вторника.

Позже источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.

© REUTERS / Baz Ratner/File Photo Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Местный чиновник сообщил, что нападавших было около десяти человек, не говорящих ни на французском, ни на санго. По некоторым данным, они изъяснялись на арабском.

СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Миссия ООН выделила экспертов для содействия расследованию.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Обстановка в ЦАР

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".

По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи.

Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение страны сопряжено с большими рисками.

По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.