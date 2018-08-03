Министр обороны Швеции ответил Шойгу на слова о сотрудничестве с НАТО

СТОКГОЛЬМ, 3 авг — РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, комментируя слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что НАТО получила выход к территориальным водам и воздушному пространству Финляндии и Швеции, заявил, что "неограниченного доступа" к их территориям у альянса нет, сообщает Радио Швеции SR.

Ранее глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сказал, что "вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции". По его словам, в мае был подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, взамен "НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран".

"То, что описывается со стороны российского министра обороны, неверно. У НАТО нет неограниченного доступа ни к финской, ни к шведской территориальным водам и воздушному пространству. Требуется специальное разрешение для каждого государственного судна или государственных самолетов для вхождения на нашу территорию", — пояснил Хультквист.

"Что касается учебной деятельности, то требуется также специальное разрешение, и дискуссии между различными странами регулируются согласно конкретной нормативной базе. Швеция свободна от военных альянсов и мы принимаем собственные решения", — добавил шведский министр.

По его словам, возглавляемое им министерство не направило каких-либо формальных заявлений в адрес Минобороны России.