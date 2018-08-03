Тела убитых в ЦАР журналистов отправят в Россию в пятницу

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

КАИР, 3 авг — РИА Новости. Тела убитых в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов отправят на родину в пятницу около 17.00 по местному времени, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Там также отметили, что до сих пор не нашли технику и документы членов съемочной группы.

Информации о том, когда в Африку отправятся российские следователи, пока нет. Ранее в СК заявляли, что этот вопрос прорабатывается.

Тридцатого июля в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В ЦУР сообщили, что журналисты снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Что известно

Первые данные об обнаружении в Африке тел троих человек с пресс-картами (предположительно, выходцев из России) стали поступать во второй половине вторника.

Позже источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.

Цель нападения на журналистов не установлена. По одной из версий, это могло быть ограбление. Местный чиновник сообщил, что нападавших было около десяти человек и все они говорили по-арабски.

СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Обстановка в ЦАР

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".

По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение страны сопряжено с большими рисками.

По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.